Tema del modelo del servicio de operación del agua potable debe estudiarse a fondo: Macías 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El asunto del agua no debe tomarse a la ligera al estar en rasgo el futuro de la capital, señaló el dirigente del PRI, Kendor Macías.

El también regidor de Jesús María mencionó que el partido no emitirá postura hasta conocer a fondo la propuesta de la presidencia municipal y hasta no tener un análisis elaborado pie expertos.

“Tenemos nuestra diputada y regidores quienes están dando seguimiento al tema, pero yo creo que es un tema álgido que se debe de estudiar por beneficio de Aguascalientes”, expuso.

Dijo desconocer cuál sea la propuesta en concreto y cuál sea la que se vaya a votar en su momento, por lo que insistió en que no caerán en la irresponsabilidad de emitir posturas sin el,conocimiento debido.

“Estaremos cerca de nuestros representantes ciudadanos quienes insisto que estarán llevando este tema”, concluyó.