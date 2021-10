Tema del agua no debe ser botín político y recaer operación en municipio

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presiente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Humberto Martínez Guerra, rechazó que el municipio retome el control en el servicio del agua, esto luego de la salida de Veolia en 2023.

El dirigente empresarial indicó que representaría un riesgo que el agua pasara manos del gobierno sobre todo en el ámbito político.

“Imagínese que el agua pasara a la administración del gobierno, porque entonces la colonia está con el partido de oposición y vamos a hacer como que no le cobramos o vamos a privilegiar a aquellos fraccionamientos que están con el partido del poder, entonces se prestaría a muchas suspicacias”, alertó.

Martínez Guerra expuso que el agua no debe ser un botín político, por lo que el llamado al próximo alcalde es a privilegiar el suministro del agua y corregir los errores en los que ha incurrido Veolia.

“Debe el alcalde Leonardo Montañez a quien tocara definir el futuro de agua tomar la mejor decisión, que sea lo que más convenga a la ciudadanía corrigiendo los vicios que hay partiendo de que si no se toma la mejor decisión estará en juego el futuro del agua en la capital”, advirtió.