Televisa regaña a Juan Osorio por hablar del Covid en telenovela

Redacción

La telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, del productor Juan Osorio, ha tenido una gran aceptación por parte de críticos y del público mexicano. Sin embargo, recibió una llamada de atención por parte de Televisa luego de que abordaron el tema del coronavirus.

En entrevista con Radio Fórmula Espectacular, el productor fue cuestionado por Flor Rubio sobre si la televisora le había dado permiso para hablar sobre el tema, a lo que Osorio respondió que él no había pedido permiso, lo que provocó el llamado de atención.

“Es una pregunta muy difícil porque sí, efectivamente recibí una advertencia porque lo hice sin pedir permiso, pero pues bueno, la apuesta era, ‘creo que vale la pena, hay que hacerlo, lo estamos viviendo’. Confiaron en mí, pero sí me llamaron la atención por no haber avisado, pero creo que funcionó”, confesó Osorio.

En otro momento, en entrevista con el reportero Edén Dorantes, el creador de melodramas aclaró que no recibió una multa por parte de la televisora.

“No es cierto. Yo te lo diría. Es mentira, no se me ha multado, tengo todo el apoyo”, aseguró ante las cámaras de Dorantes. “¿Qué es lo que paso? La empresa me llamó la atención con toda razón porque hice el inicio de los cubrebocas y no lo consulté. Y es válido, y hay que atreverse a hacer cosas”, precisó.

Para finalizar, el escritor adelantó que, tras la llamada de atención, hará algunos ajustes en el melodrama donde gran parte de los actores aparecen con cubrebocas.

Con información de Publímetro