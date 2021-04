Tefi Valenzuela niega haber llegado a un acuerdo con Eleazar Gómez

Redacción

Ciudad de México.- Luego de que el actor Eleazar Gómez obtuvo la libertad condicional por tres años tras haber agredido a su ahora ex pareja, la propia Tefi Valenzuela aclaró que ella no tuvo nada que ver en su liberación, por lo que no realizó ningún acuerdo económico con el famoso.

“Soy Stephanie Valenzuela y no he recibido ni un peso hasta hoy del caso que tengo contra Eleazar Gómez ni tampoco le he otorgado el perdón. No sé en qué momento pasé a ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad, pero las cosas son así”, mencionó en un video de YouTube.

Mientras explicaba que la primera opción era otorgarle el perdón a Eleazar Gómez, Tefi Valenzuela dijo que ella no accedió ya que no piensa dárselo y que además, el actor hubiera quedado libre sin condiciones.

“El perdón que nunca le di ni se lo voy a dar, como se los dije desde el día uno. Aquí yo hubiera podido recibir dinero por debajo, hasta tres millones si me daba la gana, pero no lo hice”, dijo.

Agregó que en cualquiera de las opciones que tenía Eleazar Gómez para salir en libertad, tenía que darle una cantidad de dinero por la reparación de los daños, algo que establece el juez.

Aún así, aclaró que hasta el momento no ha recibido ningún peso por parte del actor, pero que es algo que su ex novio debe cumplir por disposición de la ley.

Con información de Milenio