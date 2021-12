TEEA rechazó encontrar violencia de género en el Congreso del estado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes resuelve que no existe Violencia Política de Género por parte del diputado local Juan Pablo Gómez Diosdado, tal como lo acusó hace un par de semanas atrás la diputada Nancy Gutiérrez.

En su resolución los magistrados señalan que no existe afectación de ningún tipo, ni obstaculización o disminución de atribuciones con que cuenta la promovente para ejercer el cargo de Diputada, mucho menos a los derechos político electorales en su vertiente del ejercicio o desempeño al cargo.

Dicha determinación tampoco coloca en estado de indefensión a la quejosa, determinando al final los magistrados que es un acto que concierne al derecho parlamentario derivado de la organización interna del Congreso del Estado.

Casi les faltó decir a los magistrados que la queja fue rechazada por frívola, no hay violencia, que no tengan la piel tan sensible los legisladores y que los trabajos parlamentarios que discutan entre ellos es cosa de su chamba.

Para concluir el Tribunal ordena que el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado se ponga las pilas y mantenga el orden del recinto legislativo, y que además tenga a bien implementar un mecanismo interno de solución de conflictos para que determine lo que en derecho proceda.

Es similar el razonamiento que fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída en el expediente SUP-REC-594/2019.

En resumen, es claro y evidente que al no tener argumentos entre sus pares los legisladores se hagan los ofendidos, y busquen los reflectores con el show mediático.

Sin embargo la diputada Nancy Gutiérrez advirtió que ante tal resolución acudirá a las instancias federales, por lo que este tema seguirá vivo hasta el próximo año.