TEEA confirma nombramiento de la magistrada presidenta del STJ de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante la 11ª sesión pública el Tribunal Electoral de Aguascalientes (TEEA) resolvió desechar las impugnaciones presentadas contra la designación de María José Ocampo Vázquez como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Las inconformidades acumuladas y desahogadas en una sola sesión fueron promovidas por la senadora Nora Ruvalcaba, el diputado federal Arturo Ávila y el abogado Alan Capetillo, quienes argumentaban que la elección vulneró la Constitución local, al realizarse en una sesión privada y no respetar el resultado de la mayoría de votos en el proceso judicial.

No obstante, la autoridad electoral determinó con unanimidad de votos de los magistrados la improcedencia de los recursos al considerar que los promoventes carecían de interés jurídico y legítimo, al no demostrar una afectación directa por el nombramiento.

Con esta resolución, se ratifica la designación de Ocampo Vázquez como magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.