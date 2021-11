Tecos podría regresa a la LigaMX

Redacción

Jalisco.-Un histórico del futbol mexicano quiere regresar al futbol de primera división.

De Tercera a Primera División. Ese es el camino que buscan recorrer los Tecos para volver a volar en lo más alto del protagonismo dentro del futbol mexicano. Hace exactamente 50 años comenzó la misma historia con el equipo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En aquellos tiempos un grupo de estudiantes lo logró en un lapso de cuatro años y en la actualidad quieren escribir una nueva historia de éxito.

El Tecolote no está muerto como muchos pensaban. Hoy está en proceso de renacer desde lo más bajo y como una de las instituciones más tradicionales de nuestro país.

Rafael Medina, aquel jugador que es más recordado por su paso en Chivas, volvió al club que tantas alegrías le dio, pero ahora como director deportivo. Desde 2017 asume el cargo. El objetivo desde que llegó es claro: hacer historia con el club que tanto quiere y regresarlo al lugar que merece en el máximo circuito.

«Va a volar el tecolote nuevamente en Primera», lanzó el ex jugador en entrevista exclusiva con el Diario de los Deportistas. «Me veo haciéndola, para eso estoy aquí, por eso confiaron en mí. Ser parte de esta historia sería extraordinario. Estoy muy comprometido con el equipo para poder lograrlo, vamos en ese camino, lo veo muy viable, tengo mucha confianza que en este año será muy bueno», añadió con una gran sonrisa desde las gradas donde tantas veces fue ovacionado por la afición estudiantil.FOTO: Ramón RomeroFOTO: Ramón Romero

Hace cuatro años, los Tecos fueron campeones en la mesa de la Tercera División, debido a que su rival tuvo registros erróneos. Impulsados por la familia Leaño pudieron llegar a una categoría más arriba. Ahora la meta es Expansión MX. Han existido clubes que se han acercado para retornarlos, pero en la UAG lo quieren hacer por méritos deportivos propios.

«Tecos sigue teniendo su historia, por más que no esté en Primera División y que muchos creen que desapareció, la verdad es que no, sigue vigente, no estamos en Liga MX ni en Expansión, pero estamos en Liga Premier y el objetivo es poder regresar. Se ha dado la oportunidad de que se acerquen equipos que quieren venir a jugar y revivir, desgraciadamente no se han dado las condiciones, pero lo buscaremos deportivamente. Esa es la intención, pero no queremos comprar una franquicia», aseveró.

«A Liga de Expansión sí hay ascenso, no tenemos ningún problema. No nos podemos preocupar de brincar a Primera si no hay opción, después pensaremos en ese boleto de regreso», aseguró.

Hoy en día hay muchos aficionados escondidos, pero en cuanto vean que el regreso se concrete, todos saldrán a disfrutar del equipo como en antaño.

«Cuando cumplamos ese objetivo de regresar a Expansión, toda la afición de Tecos que por ahí está escondida, en el sentido de que no aparece mucho, regresará. Hay mucha gente que quiere al equipo, todos aquellos aficionados que venían los viernes, también podrán venir. No tengo duda de que se podrá lograr», finalizó.

Con información de Esto