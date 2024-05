Te vas a ir de espaldas tras conocer los motivos del divorcio de Nodal y Cazzu

Redacción

El repentino mensaje de separación entre Christian Nodal y Cazzu sorprendió a propios y extraños, pues tan sólo ocho meses antes, la ahora ex pareja celebró el nacimiento de su primogénita Inti.

Sin embargo, el periodista argentino Maximiliano Lumbia, ya había advertido hace una semana sobre la ruptura amorosa de los cantantes, por lo que durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló los posibles motivos que separaron a los artistas.

Los motivos de separación de Christian Nodal y Cazzu

“Fueron varios, primero una pareja que en realidad se fue conociendo a medida que fue avanzando el vínculo y sobre todo el embarazo, segundo que Christian Nodal había quedado muy mal después de haber terminado con Belinda, yo no sé si al momento de conocer a Cazzu la había olvidado al ciento por ciento a Belinda, y en el camino, hubo un embarazo que no se sabe si fue buscado no, pero sí sabemos que Christian Nodal tenía ganas de ser padre hace tiempo”, detalló Lumbia.

Pero las especulaciones no se detienen ahí, y Maximiliano contó: “en algunas giras que él salió y ella por algún motivo no lo acompañó, se hablan de infidelidades. Se habla también de un robo que podría llegar a estar vinculado, algunos habrían dicho, algún posible allegado de Cazzu, o de la familia de Cazzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos e infidelidad e inseguridades”.

Al respecto del presunto hurto, el periodista agregó: “hubo un robo y en algún momento se llegó a deslizar la teoría de que podría estar vinculado algún familiar o allegado de Cazzu, algo que no se llegó a comprobar, pero digamos que ese no fue el detonante de la separación, sino el problema en pareja en sí, que estaban muy separados ya sentimentalmente, con proyectos totalmente diferentes”.

Christian Nodal y Cazzu anuncian su separación

A pesar de los rumores y teorías sobre este rompimiento, hasta el momento ni Christian Nodal ni Cazzu han salido a desmentir o confirmar algunas de las especulaciones que surgieron tras el final de su romance.

Fue el pasado jueves 23 de mayo que Christian Nodal y Cazzu anunciaron a través de redes sociales, que están separados. El cantante mexicano confirmó su ruptura de la artista argentina con un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, en el que asegura que tanto él como Cazzu decidieron tomar caminos separados, pero sin embargo, serán un equipo, pues comparten a su hija Inti.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, escribió el cantante.

