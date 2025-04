¿Te debe dinero el SAT y no lo sabías? Esto es lo que muchos mexicanos ignoran sobre su declaración anual

Redacción

Ciudad de México.-Cada año, millones de mexicanos renuncian, sin saberlo, a recuperar parte del dinero que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya les retuvo. La mayoría cree que hacer la declaración anual es complicado, costoso o solo para quienes tienen un contador.

Según datos de TaxDown , plataforma que cuenta con un algoritmo propio de inteligencia artificial que lleva a cabo un análisis profesional de la situación tributaria de cada usuario, el 90% de los mexicanos no entiende de temas fiscales y seis de cada diez terminan dejándole dinero al SAT simplemente por no declarar.

Además, otro dato importante es que ocho de cada diez personas físicas tienen saldo a favor, y tres de cada cuatro desconocen que podrían recuperar ese dinero con unos cuantos clics. Por ello, si alguien trabaja como asalariado, freelancer, renta un departamento o incluso tiene un negocio pequeño, es posible que el SAT le deba dinero sin que lo sepa.

¿Quién tiene derecho a un saldo a favor?

Básicamente, cualquier persona física que haya tenido ingresos y deducciones durante el año puede tener derecho a que el SAT le regrese dinero. Esto incluye a quienes:

Ganaron más de $400,000 al año.

Tuvieron más de un empleador.

Emitieron facturas por honorarios.

Rentan una propiedad.

Tienen un crédito hipotecario, gastos médicos o pagan colegiaturas.

¿Qué se puede deducir?

Entre los gastos que se pueden deducir para aumentar el saldo a favor están: consultas médicas y gastos hospitalarios, colegiaturas (desde preescolar hasta universidad), intereses por créditos hipotecarios, donativos a instituciones autorizadas y aportaciones voluntarias al AFORE. Dichos gastos deben estar facturados con el RFC; si fueron pagados en efectivo y no se pidió factura, no cuentan.



¿Cómo saber si hay saldo a favor en el SAT?

Se puede entrar directamente al portal del SAT, revisar los ingresos y retenciones, agregar las deducciones y enviar la declaración. Pero si no se sabe por dónde empezar o no se quiere lidiar con el lenguaje técnico, existen plataformas como TaxDown, que hacen todo por uno y no cobran nada hasta que el SAT regresa el dinero.

Esta plataforma ya ha ayudado a más de 1.2 millones de personas a declarar, y ha recuperado más de 680 millones de pesos en devoluciones desde 2022. Con solo conectarse al SAT desde su sitio o app, TaxDown analiza sus datos, identifica deducciones posibles, optimiza su declaración y la presenta por ellos. Incluso le da seguimiento al SAT hasta que reciben su depósito.

Además, TaxDown no solo automatiza el proceso, sino que también da acompañamiento humano a través de un asesor o incluso tener videollamadas. En promedio, el saldo a favor que obtienen los usuarios al utilizar esta app va de $4,200 a $5,000 pesos, aunque si aplican todas sus deducciones correctamente, podrían recuperar hasta $14,300 pesos.

La fecha límite en México para presentar la declaración anual como persona física, es el 30 de abril de 2025. De no hacerlo, los contribuyentes podrían recibir multas o perder el derecho a la devolución.



Si alguien cree que esto no aplica en su caso porque “gana poco” o “no sabe de impuestos”, debería reconsiderarlo. Si ya le retuvieron dinero durante el año, ese dinero le pertenece y puede recuperarlo. Solo necesita descargar una aplicación.