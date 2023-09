Taylor Swift sale con jugador de la NFL

Redacción

En los primeros meses del año se dio a conocer que Taylor Swift había terminado su relación de seis años Jow Alwyn y poco después se le vio a la famosa con el vocalista de la banda The 1975, Matty Healy, aunque al parecer solamente salieron unas semanas. Y ahora, la famosa podría haber empezado un romance con el jugador de la NFL Travis Kelce.

Todo indica que el jugador de la NFL asistió a un concierto de Taylor Swift y no tuvo la oportunidad de platicar con ella e incluso tenía la intención de darle su número de teléfono.

“Resulté decepcionado porque me dicen que no habla con nadie antes de sus conciertos porque supuestamente quiere cuidar su voz antes de salir al escenario. En los conciertos de Taylor Swift hay pulseras de la amistad y yo le hice un brazalete que quería entregarle, en ese iba anotado mi número de teléfono. Me dijeron que no recibe a nadie, o tal vez no quiso recibirme a mí”, dijo Travis Kelce en uno de los episodios de un podcast que tiene con su hermano Jason.