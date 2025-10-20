Taylor Swift dona $100,000 a una fan enferma de cáncer

Redacción

EU.-Taylor Swift, además de ser una de las artistas más influyentes de la música, ha demostrado en múltiples ocasiones que su corazón es tan grande como su talento.

La intérprete de The Tortured Poets Department volvió a conmover al mundo tras donar 100,000 dólares a la familia de una pequeña fan diagnosticada con un tipo raro y agresivo de cáncer cerebral en etapa 4.

¿Quién es la fan que ayudó Taylor Swift?

La beneficiaria de este noble gesto es Lilah Smoot, una niña de apenas 2 años que lucha contra la enfermedad desde los 18 meses, cuando una convulsión llevó a los médicos a detectar el tumor.

Desde entonces, su vida se ha desarrollado entre hospitales, tratamientos de quimioterapia y procedimientos especializados, mientras sus padres han librado una batalla paralela para conseguir los fondos necesarios para cubrir los costosos tratamientos.

¿Cómo fue que se conocieron?

La madre de Lilah, Katelynn Smoot, recurrió a las redes sociales para visibilizar la situación de su hija y recaudar fondos a través de una campaña en GoFundMe activa desde marzo.

En su perfil de TikTok compartió emotivos videos donde muestra cómo la niña, fanática de la música de Taylor, encuentra consuelo en las canciones de la artista durante sus estancias hospitalarias.

En uno de los clips que se volvió viral bajo el título Stand with Lilah, la pequeña llama a Taylor su “amiga” mientras ve videos de la cantante en su iPad. Con humor, su madre escribió en la publicación:

“Esto podría ser mi culpa”, refiriéndose a que Lilah se convirtió en una Swiftie desde antes de nacer, pues durante el embarazo escuchaba constantemente los discos de la estrella del pop.

Incluso confesó que habían pensado en llamar a su hija ‘Willow’, en honor a una de las canciones más queridas del repertorio de Swift, aunque finalmente optaron por el nombre Lilah.

La respuesta de Taylor

El mensaje no tardó en llegar hasta la propia Taylor Swift, quien el pasado 17 de octubre decidió hacer una aportación que superó todas las expectativas: una donación de 100,000 dólares a través de la plataforma GoFundMe.

Junto al apoyo económico, la artista dejó un breve pero significativo mensaje: “¡Le mando un abrazo enorme a mi amiga Lilah! Con cariño, Taylor”.

Este gesto no solo permitió alcanzar la meta de recaudación de la familia, sino también superarla con creces. A los pocos días, la campaña ya rondaba los 178,000 dólares, gracias a la movilización de fans y seguidores que también hicieron donaciones simbólicas, muchas de ellas por 13 dólares, número emblemático en la vida y carrera de la cantante.

¿Cómo ayudará la donación a la fan?

La madre de Lilah no tardó en expresar su emoción y gratitud. “¿Es esto la vida real? Muchísimas gracias, Taylor Swift. Estoy en shock”, escribió Katelynn en redes sociales, junto a un video en el que aparece bailando con su hija al ritmo de The Fate of Ophelia, una de las canciones más recientes de la cantante.

En sus declaraciones, aseguró que la donación les permitirá concentrarse en lo más importante:

Podemos enfocarnos en estar aquí con nuestra pequeña, sin preocuparnos tanto por los gastos. No hay palabras suficientes para agradecer este regalo”.

El conmovedor clip también mostró a Lilah llamando nuevamente “mi amiga” a la estrella pop, un momento que generó miles de reacciones en línea.

¿Cuántas donaciones ha realizado Taylor Swift?

Este no es el primer acto altruista de Taylor. En 2021, la cantante y su madre Andrea donaron 50,000 dólares a una mujer llamada Vickie Quarles, madre de cinco hijos que había perdido a su esposo por complicaciones de la Covid-19.

En otras ocasiones, ha realizado donaciones a bancos de alimentos, hospitales y causas sociales, muchas veces de manera discreta.

Su gesto hacia Lilah confirma una vez más el estrecho vínculo que Swift mantiene con sus fans, quienes no solo la ven como una estrella global, sino también como una figura cercana y empática.

El caso de Lilah recuerda el poder de la solidaridad y la influencia positiva de las celebridades cuando deciden usar su plataforma para cambiar vidas. Y sin duda, Taylor lo logró con su amiga.

Con información de Excélsior