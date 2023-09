Taylor Swift apoya a Sophie Turner en su divorcio de Joe Jonas

Redacción

EEUU.- En este momento complicado y tras el anuncio del divorcio entre Joe Jonas y Sophie Turner, Taylor Swift, quien es ex del cantante, ha sido vista acompañando a la actriz de Game of Thrones.

Cabe mencionar en este sentido que esta semana fueron captadas dos veces cenando en Nueva York, sin embargo, Sophie Turner recibió un gesto aún mayor de su amiga Taylor Swift, quien se ha convertido en un gran apoyo durante el proceso de divorcio de Joe Jonas.

Incluso Taylor Swift le presta a Sophie Turner su departamento en pleno divorcio; así que parece que es bueno tener a Taylor Swift como amiga y es que de acuerdo con Page Six, la cantante le prestó su departamento de Nueva York para que la actriz y sus dos hijas, Willa y Delphine puedan vivir mientras Turner y Jonas pueden llegar a un acuerdo sobre la custodia de las niñas.

La cantante de Shake It Off tiene una casa en Tribeca como propiedad de inversión, sin embargo, de acuerdo con el medio, se lo prestó a Sophie Turner para que sea su hogar temporal.

Testigos aseguraron a Page Six que han visto a la actriz paseando por el barrio e incluso de compras en lugares locales.

Este miércoles, Turner fue captada saliendo del departamento junto con sus dos hijas, además, se apreció que metían al edificio una cuna plegable y maletas.

Sophie Turner demandó a Joe Jonas por ‘secuestrar’ a sus hijas

Hace una semana pasada, Turner demandó a su ex marido , acusándolo de retener los pasaportes de sus hijas para evitar que regresaran a su Inglaterra, algo que Jonas negó firmemente.

La demanda de Turner fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York y se produjo después de que Jonas solicitara el divorcio en Miami a principios de este mes.

La ex pareja estuvo casada durante cuatro años y comparte dos hijas: Willa, de tres años, y Delphine de uno.

Sin embargo, Joe Jonas respondió a la demanda de Sophie a través de un comunicado emitido por su representante en el que señala que usar el término “secuestro” es un “abuso grave del sistema legal” y asegura que sus hijas nunca fueron retenidas.

“Las niñas no fueron secuestradas. Después de estar bajo el cuidado de Joe durante los últimos tres meses por acuerdo de ambas partes, las niñas están actualmente con su madre”, menciona el comunicado.

*Con información de Quién.