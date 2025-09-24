 Taylor lanza una estación de radio donde tocan solo su música

Redacción

EU.-Taylor Swift acaba de sorprender a sus millones de seguidores con una propuesta tan inesperada como innovadora: el lanzamiento de Taylor’s Channel 13, una estación de radio dedicada exclusivamente a su universo musical.

¿Cómo se podrá escuchar Taylor’s Channel 13?

El lanzamiento se realizó en colaboración con la plataforma SiriusXM, y desde el pasado 20 de septiembre ya está disponible en Estados Unidos y Canadá a través del canal 13, así como en su aplicación digital.Play Video

Scott Greenstein, presidente de SiriusXM, destacó la importancia de este lanzamiento para la cultura pop:

Taylor Swift no solo domina la música, sino todos los aspectos de la cultura contemporánea. Estamos encantados de ofrecer a nuestros suscriptores un espacio para celebrar su carrera y acompañar el estreno de su nuevo álbum con un canal dedicado exclusivamente a ella”.

Greenstein también recordó que SiriusXM apoyó a Swift desde sus inicios en 2007 y que la relación entre la artista y la plataforma ha sido constante.

¿Cuál es la programación de Taylor’s Channel 13?

La propuesta es tan innovadora como ambiciosa. La programación de Taylor’s Channel 13 no solo incluye los grandes éxitos que marcaron sus distintas “eras”, desde Fearless hasta Midnights, sino también material inédito.

Los oyentes podrán disfrutar de versiones alternativas de la serie From the Vault, presentaciones en vivo, grabaciones especiales y hasta narraciones en la voz de la propia Swift, quien comparte historias íntimas sobre la creación de cada álbum.

Además, la cantante grabó mensajes exclusivos para sus seguidores, en los que se dirige a ellos de manera cercana y personal, algo que convierte a la estación en una experiencia inmersiva y única.

¿Cuándo se estrena el último disco de Taylor?

El estreno de la estación coincide con el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, programado para el 3 de octubre.

Este disco explora la dualidad entre la figura pública de Taylor y su intimidad como artista, con un enfoque inspirado en el mundo teatral y cinematográfico de las grandes showgirls.

Se espera que, una vez publicado, el álbum suene completo en la estación cada pocas horas, de modo que los fans puedan escucharlo en bucle. Junto al disco, estará disponible un video exclusivo titulado A Look Behind the Curtain, de dos minutos y 41 segundos, que ofrece un vistazo a las inspiraciones detrás de las canciones.

Últimas noticias de Taylor Swift

El lanzamiento de la estación llega en un momento de grandes proyectos para Swift. Este año cerró la etapa norteamericana de The Eras Tour, considerada por Forbes como la gira más lucrativa de la historia.

También estrenó la regrabación de Reputation (Taylor’s Version), con canciones inéditas y colaboraciones sorpresa, y consolidó su compañía Taylor Swift Productions, Inc., con proyectos audiovisuales en marcha.

Todo ello se suma a su faceta más personal: su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce, anunciado oficialmente el 26 de agosto de 2025.

La pareja ha compartido públicamente momentos en alfombras rojas y eventos deportivos, y los medios estadounidenses ya especulan sobre una ceremonia íntima planeada para 2026.

Taylor’s Channel 13 no es solo un regalo para los swifties: representa también una estrategia de posicionamiento sin precedentes. Con esta emisora, Swift no solo reafirma su dominio en el streaming y la industria musical, sino que también conquista un nuevo territorio: la radio.

Con información de Excélsior