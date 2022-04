Taxistas no han dejado de entrar a colonias consideradas peligrosas en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Asegura el dirigente de Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista (Augtea) Óscar Romo Delgado que no se ha dejado de entrar a colonias conflictivas o inseguras, pese a los riesgos que tienen los operadores.

-¿Se había dicho que a algunas colonias ya no quieren entrar?

-No, obviamente si entran, lo importante es que no se niegue el servicio y que no se deje de visitar estos lugares, sin embargo se toman todas las medidas de prevención.

Expuso que aunque de ha tenido una disminución en los asaltos al gremio, aún se continúa presentando delitos, principalmente en la zona oriente de la ciudad.

-¿Qué tipo de delitos persisten?

-Pues principalmente los asaltos, nos quitan lo poco que traemos en dinero, por ahí se llevan nuestro celular y algunas otras pertenecías que los delincuentes consideran de valor.

El líder taxista exhortó a las autoridades policiacas redoblar la vigilancia en zonas conflictivas para que los operadores continúen presentando el servicio sin exponerse a riesgos innecesarios.