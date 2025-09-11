Taxistas logran acuerdo con Gobierno para más tiempo en renovación de unidades

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Dirigentes y representantes de agrupaciones de taxistas solicitaron a Gobierno del Estado un mayor plazo de tiempo para el cambio de unidades, debido a cuestiones financieras. Los choferes se reunieron esta mañana a puerta cerrada con Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno, dentro del Salón Miguel Angel Barberena de palacio oficial, en donde además solicitaron mejor atención por parte de personal de la Coordinación de Movilidad.

Entrevistado afuera del palacio oficial, Refugio Eudave Ortiz, líder de la Agrupación de Taxistas Revolucionarios, señaló que se concretó el visto bueno inicial para ampliar esa petición de plazo para renovar unidades.

“Tenemos necesidad para la compra de vehículos, pero la gente pues no podemos. Antes nos salía 100 a 120,000 pesos el carro nuevo. Ahorita un carro nos vale 300,000 pesos y lo sacamos fiado. Entonces, teníamos el término para el día de ayer y antier, cuando fuimos a poner los taxímetros, estuvieron obligando a la gente a firmar para que lo sacaran. Entonces, la gente anda inquieta y no tenemos. Estamos pidiendo que nos dejen hasta diciembre y principios de enero”, refirió.

– ¿Hubo acuerdo para este año?

– Sí, ahorita esos acuerdos son de que nos dejen los vehículos este año , que son los Tsurus modelo del 17.

Eudave Ortiz también dijo que se le informó a las autoridades estatales la demanda de una mejor atención por parte de una funcionaria de la Coordinación de Movilidad y que antes fue diputada local por el oficialista Partido Acción Nacional.

“Vamos a Transporte, la directora que tiene unos dos meses, se llama Karina Eudave. Hay veces que llega a las dos de la tarde, que no se encuentra o está en capacitación o no sé en qué y la gente reniega porque les hacen dar la vuelta para firmar un documento y tienen que esperarse”, abundó.

– ¿Qué les dijo el secretario de Gobierno?

– Le dimos todos los temas y lo está viendo.

El líder de Taxistas Revolucionarios afirmó que se ha visto voluntad de la gobernadora Teresa Jiménez para atender demandas previas que le han externado el gremio de choferes.