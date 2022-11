Taxistas exigen freno Uber motos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del Estado de Aguascalientes, Óscar Romo Delgado, exigió a los autoridades locales que por ningún motivo permitan la operación del servicio de Uber Motos.

“Exigimos que se les cierre la llave a cualquier tipo de posibilidad de operar de estas personas, nosotros creemos que son una mera ocurrencia que pone en riesgo a quienes utilicen el servicio”, resaltó.

Advirtió que llegarán hasta donde tengan que llegar para que entiendan que Uber Motos no pueden, ni deben operar en Aguascalientes.

“Que entiendan estos señores que no pueden operar hasta por un sentido común de no exponer a las personas. Si a nosotros nos critican por los Tsurus que ya no son seguros, pues imagínense a las motos que tienen más riesgo”, concluyó.