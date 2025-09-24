Taxistas de Aguascalientes se destacan por briagos

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- En lo que va del año 27 choferes de los diferentes tipos de transporte público han sido detectados conduciendo en estado de ebriedad o con aliento alcohólico.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los taxistas encabezan la lista con 20 casos,15 en estado de ebriedad y 5 con aliento alcohólico.

Le siguen conductores de transporte de personal con tres, dos ebrios y uno con aliento alcohólico; choferes de combis foráneas con dos ebrios y el transporte urbano con un caso de ebriedad.

En el servicio público federal se detectó a un operador ebrio.

José Luis Rodríguez Montoya, director de Movilidad, explicó que los operativos de alcoholimetría se han enfocado en puntos estratégicos de transporte colectivo.

“Aplicamos el alcoholímetro en puntos recurrentes de transporte colectivo. El alcoholímetro itinerante lo ponemos en combis, lo ponemos en la clínica uno, sobre todo los lunes, martes y miércoles en la mañana”, indicó.

El funcionario señaló que al inicio de las revisiones se obtuvieron resultados importantes.

“La primera sí hubo resultados contundentes. En primera instancia tuvimos primero al día un taxista en estado de ebriedad y en el segundo fue de combis”, dijo.

No obstante, reconoció que tras los primeros filtros los operadores empezaron a evadir los retenes.

“Se corren la voz y en cuanto nos ven nuestras patrullas, prácticamente despejamos la zona”, comentó.

Rodríguez Montoya agregó que, hasta el momento, los casos detectados corresponden a taxis y combis urbanas.

“Nosotros procedemos nada más lo que nos marca la ley, que es la sanción y realmente si él liquida todos los derechos que haya generado, puede continuar. Es una determinación tanto del concesionario o bien no sé si CMOV por medio de sus reglamentos tenga alguna disposición para ellos”, puntualizó.