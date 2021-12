Taxistas de Aguascalientes desnudarán a ladrones y los exhibirán en la Plaza de la Patria 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De no actuar con eficiencia las corporaciones policiacas, taxistas amagan con darles su merecido a delincuentes que intenten hacerles daño y hasta exhibirlos desnudos en la Plaza de Armas, advirtió Ana Casillas representante de Taxistas de Aguascalientes.

“Es mala onda que el gobierno no se ponga las pilas, pero yo se los dije claro en la reunión que sostuvimos con estos que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y si ellos no lo hacen nosotros vamos a agarrar a los delincuentes, les vamos a dar su merecido, los vamos a amarrar, a encuerar y a rayar y a haber a quien les da más vergüenza si a ellos o a nosotros”, sentenció.

Al concluir Casilla manifestó que se trata de hacer justicia por propia, en caso de que no vean respuesta de las autoridades, criticando que haya pelitos entre las mismas corporaciones que a final de cuentas afectan a la ciudadanía.