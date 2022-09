Taxista impacta a vehículo particular en el Morelos II

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Oficiales de la Policía Vial de Aguascalientes atendieron el accidente de tránsito que se registró en calles del fraccionamiento Morelos 2, en el que participó un vehículo particular y un vehículo de transporte público, dejando daños materiales aproximados por $61,000

Policías Viales de Aguascalientes que realizaban su recorrido de vigilancia, atendieron el reporte realizado en el C4 Municipal en el que pedían de su apoyo ya que en el cruce de la calle Hermanos Galeana y Herrera del fraccionamiento Morelos 2, se había registrado un percance vial.

Al llegar al lugar de los hechos los oficiales observaron un vehículo tipo sedán, marca Nissan, en color blanco, con placas del servicio de transporte público y número económico 4371, que era conducido por Fernando Alberto N de 46 años y un vehículo tipo sedán, marca Nissan, color naranja, modelo 2004, con placas de circulación del estado de Aguascalientes, que era conducido por Liliana N de 27 años de edad.

Finalmente tras realizar las investigaciones de lo sucedido, los uniformados determinaron que el taxi circulaba por la calle Herrera de poniente a oriente y al llegar al cruce con la calle Hermanos Galeana, no realiza el alto siguiéndose de frente, lo que provoca que termine siendo impactado por el vehículo particular marca Nissan, que circulaba por la calle Hermanos Galeana de norte a sur, no habiendo lesionados en el lugar de los hechos.