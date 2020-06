Taxis de Aguascalientes tendrán pantalla de acrílico entre chofer y pasajeros

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el objetivo de proteger la salud de los usuarios, las unidades de taxi deberán realizar las modificaciones estructurales que permitan el aislamiento del conductor de la unidad con la colocación de acrílico o plástico de fácil limpieza y que permita la visibilidad hacia al interior o exterior del mismo.

Así lo informó el titular de la Coordinación General de Movilidad (CMOV), Gustavo Gutiérrez de la Torre, al señalar que esta medida se alinea al protocolo en materia de protección contra riesgos sanitarios en el sistema de transporte público.

Aseguró que se siguen reforzando las medidas establecidas por el Gobierno del Estado y en colaboración con concesionarios y líderes de agrupaciones taxistas, se propicia una “reapertura gradual, ordenada y cauta” y se protege la salud de los prestadores y usuarios del servicio.

En el protocolo se incluyen medidas como que el operador del taxi utilice guantes desechables para evitar el contacto directo con el dinero y, como parte de la comunicación de riesgos, es importante que se tenga el letrero visible del uso obligado de cubreboca.

Gutiérrez de la Torre explicó que, de manera general, las actividades se centran básicamente en cinco aspectos de prevención: el uso de cubrebocas, lavado de manos, el uso de alcohol en gel, así como la limpieza constante y sanitización de aquellas superficies de uso común de la unidad.

Recalcó que el aspecto del conductor debe ser pulcro y limpio, y debe portar adecuadamente un cubrebocas en buenas condiciones durante toda su jornada laboral, una vez concluida, desechar los cubrebocas y guantes utilizados.

El funcionario también mencionó que no se permitirá el acceso a las unidades a usuarios que no porten o cuenten con su cubreboca antes de iniciar y durante el viaje; además, los exhortó a evitar que toquen con las manos partes del vehículo que no sean necesarias y una vez concluido el recorrido lavarse las manos o usar alcohol en gel.

Por lo anterior, la unidad deberá contar con alcohol en gel en cantidad suficiente y de fácil acceso para el usuario y el conductor, asimismo con un recipiente, con solución desinfectante (cloro o pinol), franelas, atomizadores, para sanitizar de manera frecuente y viajar con las ventanillas abiertas, indicó.

Finalmente, Gustavo Gutiérrez de la Torre detalló que desde hace más de un mes se implementó un programa permanente de desinfección de vehículos de transporte público con la solución desinfectante, con el objetivo de garantizar que se cumpla el protocolo en materia de protección contra riesgos sanitarios de Covid-19.