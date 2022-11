Tatiana Clouthier relató cómo fue su salida de la SE

Redacción

Ciudad de México.-La ex titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, reveló que tenía la intención de renunciar a dicha dependencia desde agosto pasado, y no en octubre cuando se oficializó.

Durante una conferencia ante estudiantes en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) realizada este 24 de noviembre, la ex funcionaria fue grabada mientras explicaba los motivos de su salida, pero fue hasta este viernes cuando se difundió el video.

Y es que confesó que ya no se sentía cómoda con “varias cosas” que ocurrían a su alrededor en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que le expresó personalmente el pasado 26 de agosto su deseo de regresar a su casa “lo antes posible”.

“Presidente, se me hace que ya se me acabó el tiempo donde te puedo sumar [..] No hay ‘el problema’, les digo que nadie se divorcia por un problema grande te divorcias por un montón de cositas”