‘Tata’ Martino critica al futbol mexicano tras fracaso en Qatar

Redacción

Argentina.-El exdirector técnico de la Selección Mexicana, el argentino Gerardo ´Tata’ Martino ha dado su primera entrevista pública tras su fracaso en el Mundial de Qatar y criticó sin reservas al futbol mexicano y a los directivos.

´Tata’ Martino reprochó, principalmente, que en el futbol mexicano se prioriza demasiado el aspecto económico y se descuida el deportivo. Admitió que este deportes es un negocio del que muchos, como él, se benefician, pero considera que debe haber un equilibrio.

“Se nota el negocio demasiado. No estoy en contra del negocio porque de ahí vivimos nosotros y no podríamos subsistir sin él, pero en realidad me gusta algo más equitativo”, comentó a Radio 780 Paraguay. “Entiendo que se necesita, pero no dejar de lado lo futbolístico y que el fut también tenga un plan y no sea solo para lucrar, sino no dejar morir el futbol porque también muere el negocio”.

Martino critica el precio de los futbolistas mexicanos

El exentrenador del Barcelona y de la Selección Argentina mencionó que le explicó a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, principalmente Yon de Luisa y Gerardo Torrado, que necesitaban trabajar mejores con los jugadores más jóvenes y exportarlos al futbol europeo.

Sin embargo, sabe que el negocio en la Liga MX es ‘inflar’ el precio de los mexicanos y eso dificulta que un club extranjero los contrate.

“En México se dan ventas internas de club a club de futbolistas que valen 8 o 10 mdd”, aseguró Martino. “Hay instituciones muy sólidas y que pagan buen dinero y entonces se da esto: que hay ventas que son importantes, pero al mismo tiempo son futbolistas que deberían ir fuera y no tienen mercado europeo. Eso daña porque se queda en casa y el futbolista no termina de crecer”.

´Tata´ Martino puso como ejemplo a César Montes, quien después de disputar el Mundial de Qatar con México fue fichado por el Espanyol de Barcelona. “Se dio algo lógico ahora. Es un jugador muy bueno, profesional, un chico que pudo ir al Espanyol y ya es titular. Esa es la forma en que un país puede crecer porque es benéfico para la Selección Nacional”.

´Tata´admite fracaso con México en Qatar

El exentrenador de la Selección Mexicana considera que en sus primeros dos años al frente “alcanzamos nuestro mejor nivel” y que “competimos muy bien” en Qatar, pero admitió nuevamente que fue un fracaso quedar eliminados en la fase de grupos del Mundial.

“Entiendo que es un fracaso para nosotros, porque México venía de 7 mundiales clasificando sistemáticamente a octavos de final y nosotros no hemos logrado seguir con esa tónica”, reconoció. “En un momento nos estábamos quedando afuera por el tema de las amarillas”.

Martino dijo que por el momento no piensa dirigir ningún otro equipo porque “la imagen que queda es como que uno no termina de valorar el trabajo que ha dejado”.

Con información de El Financiero