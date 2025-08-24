Tarjeta firmada por Jordan y Bryant se vende en cifra millonaria 

Redacción

Una tarjeta reunió las firmas de dos astros mundiales del basquetbol fue vendida en una cifra millonaria e impuso nueva marca de comercialización.

La pieza contó con los autógrafos de Michael Jordan y Kobe Bryan, alcanzando un precio por 12.932 millones de dólares, a través de la firma Heritage Auctions que no reveló el nombre de la persona compradora.

El récord de tarjeta deportiva más cara de la historia, superando los 12.6 millones que se pagaron en 2022 por una imagen firmada por Mickey Mantle, estrella de los Yanquis de Nueva York, de las Grandes Ligas del Beisbol.

Michael Jordan es reconocido como uno de los mejores basquetbolistas de la historia y su fama trascendió el deporte, llegando a protagonizar la película Space Jam, en 1996. Por su parte, Kobe Bryant sobresalió con los Lakers de Los Angeles y falleció de manera prematura en un accidente de aviación en 2020.