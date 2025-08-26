Tarifas hoteleras para el Festival de Calaveras desde los 800 hasta arriba de los 2 mil pesos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Listas tarifas hoteleras de cara al próximo Festival de Calaveras 2025.

A través de sus redes sociales la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes que preside Roberto Ramírez, comenzó con la promoción de este evento a desarrollarse del 22 de octubre al 3 de noviembre.

Las tarifas varían dependiendo las estrellas del hotel, sin embargo, en base al listado que se exhibe se tiene por ejemplo un hotel Mansión Suiza con habitaciones hasta de 790 pesos y en el contraste hospederías como La Noria, Marriot o Quintana Real tienen habitaciones sencillas desde los 1,700 pesos noche, hasta los 2,185.

Este año el Festival de Calaveras se trasladará al perímetro ferial, según indicó el propio secretario de Turismo, Mauricio González.

De esta forma, hoteleros se dicen listos para esta festividad, aunque falte aún el programa de actividades.