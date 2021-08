Tano Elizalde le propone matrimonio a la viuda de su primo, Valentín Elizalde

Redacción

El primo del fallecido Valentín Elizalde, Tano Elizalde ha causado polémica entre los seguidores del cantante tras darse a conocer que se casará con la viuda de “El Gallo de Oro”, Gabriela Sabag.

Después de proclamar que su relación de bastante tiempo estaba más sólida que nunca, Tano decidió darle el anillo a la primera esposa del intérprete de A mis enemigos, por lo que ya se encuentran preparando la boda, así lo mencionó en entrevista para el programa Sale el Sol.

Mencionó que fue durante los primeros meses del año cuando le hizo a Gabriela la propuesta de matrimonio. Señaló que encontró en ella la felicidad y las ganas de salir adelante después del asesinato de su primo.

A mediados del 2020, la hija de Valentín Elizalde exigió que se reabriera la investigación sobre el asesinato de su padre, tras especulaciones que indicaban que Tano estuvo involucrado en dicho crimen.

“Esto no se puede quedar así se tiene que resolver y más por la paz de nosotros, de la familia y por la paz de mi papá, porque no se sabe quién fue y no se ha resuelto el caso”, manifestó para el programa de espectáculos Ventaneando.

El cantante fue asesinado en 2006 en una balacera ocurrida después de su presentación en Reynosa, donde también murieron su mánager y el chofer. Tano fue el único que sobrevivió al atentado.

Con información de El Sol de Hermosillo