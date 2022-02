Tania Ruiz responde Cynthia Klitbo tras señalarla como amante de Peña Nieto

Redacción

Hace unos días, Cynthia Klitbo, que es una de las mejores amigas de Angélica Rivera, señaló que el ex presidente de México Enrique Peña Nieto le había “pintado los cuernos” a la entonces primera dama. Y aunque no quiso decir nombres, al parecer la que respondió fue Tania Ruiz, actual pareja del ex mandatario.

A través de sus redes sociales, la modelo y empresaria posteó un mensaje que decía: “El título más valioso que puedes conseguir en esta vida es el de ser buena persona. No lo conceden en ninguna universidad, sólo lo otorgan los valores”.

En una entrevista, la actriz le envió un mensaje a la supuesta mujer que mantuvo una relación con Peña Nieto. “Ojalá sigas consiguiendo muchos candidatos de esos porque sí se te da. Entonces aprovecha mientras se te caen las cosas porque luego no vas a lucrar. Güerita, disque de buena familia y lo que quieras, pero prosti…al fin y al cabo”.

Hasta el momento la ex pareja presidencial se ha mantenido fuera de dicha polémica y no han emitido ningún comentario al respecto.

Con información de TV Notas