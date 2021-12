Tania Ruíz habló del caso de Galilea Montijo a quien se le relacionó con un narco

Redacción

Galilea Montijo ha estado envuelta en una serie de fuertes y delicados problemas que la han hecho estar en la mira del público. Y ahora comenzó a circular un nuevo rumor con respecto a su vida sentimental.

Resulta que la conductora del programa 'Hoy', está siendo relacionada con el líder del cártel de narcotráfico Arturo Beltrán Leyva, apodado 'El barbas'. Esto se dio por algunas declaraciones que fueron sacadas del libro Emma y las otras mujeres del narco, el cual fue escrito por la periodista Anabel Hernández.

La novia del expresidente Enrique Peña Nieto le manifestó su apoyo y admiración

Por ello, la animadora compartió un video a su cuenta de Instragam, mientras lloraba desconsoladamente, asegurando que no tenía nada que ver con lo que la acusan y que estaba cansada de que los medios la señalen injustamente.

“Ahora tengo una familia que cuidar y proteger, al igual que un lugar en este medio. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirá doliendo. Me duele que esto afecte a mi esposo”, dijo.

Tras esto, la artista recibió miles de comentarios bajo la publicación, pero sin duda uno de los que más llama la atención es el de Tania Ruiz, novia del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en el cual le manifiesta todo su apoyo.



“Tú sabes lo que eres, lo que vales y lo que construiste a lo largo de tu trayectoria que es de aplaudirse. Eres fuerte y tienes muchas virtudes y cualidades. Todo lo que nos pasa hace que reinvéntemos nuestra historia y tú lo haces muy bien. Estamos en un mundo en el que falta más comprensión y cuando uno sufre también permite que otros vean el mensaje para inspirar compasión y amor”.

El mensaje de la modelo sorprendió a muchos de los usuarios de las redes sociales, y algunos aplaudieron el respaldo que le brinda a Montijo. Por su parte, Galilea también aprovechó para aclarar que no existe nada indebido o ilegal en su amistad con Inés Gómez Mont.

“No tengo ni he tenido negocios con la familia Puga Gómez. Pido y de verdad les suplico que ya le paren a sus ataques. Ya no entraré en nada de este tema, ni algo relacionado a cualquier escándalo, espero lo entiendan ustedes y los compañeros de la prensa y que lo respeten”, también declaró.

