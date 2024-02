Tandeos en Jesús María son por altos costos de energía: Arámbula

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- Si bien la práctica del tandeo de agua potable en Jesús María viene realizándose desde hace muchos años, en la actualidad la misma se debe en gran medida a los altos costos de la energía eléctrica.

Así lo explicó el primer edil chicahual, José Antonio Arámbula López, quien en ese sentido comentó ‘nosotros los tandeos llevamos muchos años haciendo tandeos, hay áreas donde no tienen 24 horas el agua, en primer lugar los tandeos son para ahorro de energía, hay horarios picos que nos sale carísimo tener prendido el pozo’.

A ello agregó, ‘y también hay pozos que sueltan muchas sales, y para que la presión sea suficiente a un horario le echas a una colonia, a otro horario otra colonia, y otro horario otra colonia, porque si les echas a todos al mismo tiempo, la presión es muy poquita y no da abasto, pero se respeta’.

‘Cuando fallan los tandeos, es cuándo falla la luz, cuándo una bomba falla, que también se da, pero de inmediato tenemos un equipo que la repara, va y eso que se daba antes en Jesús María que se fregaba un pozo y duraban un mes, dos meses en arreglarlo hoy no se da, hoy de un día para otro, dos días está arreglado y tenemos además pipas’, y para culminar indicó ‘cuándo pasa una falla inmediatamente surtimos en pipas, y esto ha ayudado mucho’.