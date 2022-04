También se tiene que capacitar a hombres en contra de violencia de género: Jiménez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Luego de anunciar una serie de propuestas en contra de la violencia de género, la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD Teresa Jiménez Esquivel reconoció la necesidad de promover los derechos de las mujeres y también generar conciencia en la población masculina.

“Una mujer que no conoce los derechos, que no conoce la ley piensa que puede agredir a otra persona. Si conocemos las leyes, ni ejercemos violencia, ni ejercen violencia en contra de nosotros. Desde ahí es la cultura del respeto, no solamente de las mujeres. También tenemos que capacitar a los hombres y avanzar en una cultura del respeto, se tiene que lograr poco a poco”, consideró.

En conferencia de medios, Jiménez Esquivel fue cuestionada en torno a cifras del INEGI que situarían a Aguascalientes dentro de las entidades con mayor cantidad de agresiones contra las mujeres, por lo cual indicó que se buscará hacer frente a esas estadísticas.

“Efectivamente se tiene que hacer un gran trabajo, seguir haciendo programas y acciones encaminados en pro de las mujeres, que cuenten en que vamos a seguir ajustando todos los sistemas y avanzando desde que conozcan sus derechos”, abundó la ex diputada por el PAN.

La votación por la renovación de la gubernatura se tiene contemplada para el domingo 5 de junio próximo.