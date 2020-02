También hay machismo en Morena: Arriaga

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se registran actitudes machistas en Morena, admitió Carol Arriaga García, secretaria del Comité Ejecutivo Nacional de Mujeres del partido político, quien ejemplificó en casos de violencia política contra Yeidckol Polevnsky, que se venía desempeñando como dirigente nacional.

“Morena sí es feminista, pero no vamos a negar que tenemos dentro del partido a muchos machos”, declaró en conferencia de medios.

Arriaga García recordó los ataques hacia la persona de Polevnsky, desde su cambio legal de nombre cuando la dirigente era una niña y hasta por el hecho de ser mujer.

“Queremos un hasta aquí. Quien incurre en un ataque hacia la compañera Yeidckol con fines de denostación incurre en violencia política y nos ofende a todas. Yo lamento que haya unas denostaciones tremendas”, estableció.

– ¿Qué postura asume sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de desconocer a Yeidckol como dirigente nacional? – Es una decisión política y no jurídica. Lo que yo lamento.

En torno al paro nacional del próximo 9 de marzo, Arriaga aplaudió el objetivo del movimiento pero cuestionó el oportunismo de partidos políticos, citando concretamente el caso del PAN, de quien dijo que no han apoyado las demandas del sector femenil.

“Además del oportunismo, se está usando la causa y tergiversar para golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, recalcó.

Arriaga también advirtió casos de violencia de género hacia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,” principalmente desde que era candidata al cargo”.

La representante nacional de Morena estuvo en Aguascalientes para presentar la agenda de mujeres entre militantes del partido en el estado.