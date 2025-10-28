También Calvillo quiere su propio Foro de las Estrellas 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Mientras en la ciudad capital se construye un nuevo foro para la presentación de artistas de la Feria Nacional de San Marcos, en el municipio occidental de Calvillo también se plantea un proyecto similar, como lo anunció el alcalde panista Daniel Romo Urrutia, quien espera tener un avance para el siguiente año.

“Estamos trabajando para trasladar nuestra feria hacia otro espacio. El proyecto va muy adelantado. Ya traigo fecha, pero no quisiera adelantar algo hasta ya tener algo de manera concreta, pero espero que en el 2026 podamos realizar una programación en este nuevo espacio que estamos construyendo”, declaró el edil por el PAN.

Romo Urrutia precisó que en ediciones anteriores de la Feria de la Guayaba se han registrado asistencia de más de 20 mil personas para conciertos celebrados sobre un escenario montado en el primer cuadro de la cabecera municipal, que no tiene capacidad física para ese número de asistentes. Sobre lo cual resaltó que se toman las medidas de prevención, pero reiteró la necesidad de un aforo de mayores dimensiones.

“En años anteriores sí hemos tenido asistencias de 22 mil personas como Banda Cuisillos, obviamente con un cerco de seguridad y este año no será la excepción. Tenemos estrategias y permear la masiva asistencia para algunos artistas”, adicionó el alcalde calvillense, quien dijo que ya presentó el proyecto a la gobernadora Teresa Jiménez.

La Feria de la Guayaba se celebrará del 4 al 13 de diciembre próximo y de acuerdo a datos oficiales, esperan una derrama económica por 160 millones de pesos, con la asistencia de cantantes como Napoleón, Paulina Rubio y Espinoza Paz.

El Foro de las Estrellas de la Feria de San Marcos en Aguascalientes se tiene previsto inaugurar para la edición de 2027.