Tamales con forma de jabón Zote conquistan la CDMX

Redacción

Ciudad de México.-El ingenio mexicano está a todo lo que da y basta una simple chispa para convertir un objeto cotidiano en algo especial e incluso comestible, y es que ahora, el clásico y humilde jabón Zote, ese rosa que nos recuerda al tendedero en casa de la abuela y que es capaz de sacar hasta las manchas más difíciles de la ropa ahora está surgiendo con un nuevo e inesperado giro, nada menos que como un tamal.

Se trata del TamalZote que parece barra de jabón, pero que en realidad es un antojito 100% comestible y delicioso.

Esta curiosa creación está haciendo ruido en redes sociales y se ha vuelto el nuevo objeto del deseo en la Colonia Roma de la CDMX. A primera vista, parece que alguien olvidó su Zote en la cocina, pero en realidad es un tamal disfrazado con una cubierta de chocolate que imita con todo detalle la textura y el color del icónico jabón.

¿De dónde salió esta idea?

La mente maestra detrás de esta joya culinaria es TernuFood, un proyecto que ya nos tiene acostumbrados a ver la comida mexicana con ojos kawaii y antojo viral. Su creadora, conocida en redes como @ternufood ha jugado con mini sopes, paletas con forma de perrito, ¡y ahora con tamales que parecen salidos del lavadero!https://www.instagram.com/p/DNvfbFyQr2J/embed/?cr=1&v=12

Pero el éxito del llamado “TamalZote” no es solo por su apariencia: es nostalgia pura, y aunque por fuera parece sacado de un estante de limpieza, por dentro el TamalZote sigue siendo fiel a lo clásico. Puedes encontrarlo en tres versiones: verde, mole y de dulce.

¿Dónde se encuentran?

Este tamal viral solo se vende los fines de semana en el Parque Ramón López Velarde, en la colonia Roma.

Sábados y domingos

De 1:00 a 6:00 p.m.

Precio: alrededor de $50 pesos

El TamalZote es una muestra del talento mexicano para mezclar tradición, humor y creatividad.

Con información de Excélsior