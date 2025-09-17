Taller Científico llega a pabellón de Arteaga

23.4 C
Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.-Llegó el Taller Científico a Pabellón de Arteaga!

Gracias al programa Adopte un Talento (PAUTA), en colaboración con el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y el H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, impulsamos el talento científico de niñas, niños y adolescentes de 4 a 15 años. 🚀📚

A través de un modelo constructivista, este taller fomenta el pensamiento crítico, la creatividad, las habilidades sociales y el emprendimiento, guiando a los participantes en proyectos de investigación que podrán presentar en ferias de ciencia. 🌎💡

📅 Inscripciones: del 17 al 25 de septiembre

📍 Oficinas del CDC 5 de Mayo | 9:00 a 16:00 hrs

🗓️ Inicio de clases: 27 de septiembre

⏰ Lunes y miércoles 16:00 a 18:00 hrs | Sábados 8:00 a 12:00 hrs

👉 Requisitos en la imagen

Con este taller, seguimos formando a las y los agentes de cambio del futuro desde Pabellón de Arteaga. 💙

#PabellónDeArteagaTrasciendePorSuGente

#TallerCientífico

#PAUTA