Talina Fernández hace llorar a Ana Bárbara

Redacción

Ciudad de México.-Afloran sentimiento en programa de televisión.

Ana Bárbara, famosa cantante, rompió en llanto al reencontrarse con Talina Fernández. Esto luego de que la conductora de ‘Sale el Sol’ le agradeciera por ayudarla a ver a sus nietos cuando tenía una relación con el Pirru.

Fue en el programa ‘Sale el Sol’, en donde Ana Bárbara y Talina Fernández se reunieron para este bello momento. En una dinámica de preguntas y respuestas, la cantante se mostró conmovida por las palabras y el amor que le demostró la madre de Mariana Levy.

Y es que Ana Bárbara estuvo envuelta en polémica por su relación con José María Fernández “El Pirru”, luego de que Mariana Levy muriera.

La cantante fue duramente señalada y criticada. Sin embargo, con el tiempo se destapó que Ana Bárbara siempre fue buena con las hijas de Levy; incluso fue vínculo fuerte con Talina.

Por ello, Talina Fernández no dudo en agradecerle por ayudarla con sus nietos. La catalogó como una mujer maravillosa. “Eso espero, a veces hubiera querido tener más tiempo con ellos. ¡Qué difícil este encuentro!, parece de psicólogo”, dijo Ana Bárbara conmovida por las palabras de Talina.

Talina Fernández agradeció que hiciera todo para que ella pudiera ver a sus nietos a pesar de que el Pirru no quería. “Yo puedo decir quién fuiste para mis nietos, cuando ‘Pirru’ no me dejaba verlos, cómo me ayudaste, yo con un tumor en la cabeza en la playa, tratando de ver a mis nietos y ‘Pirru’ no me dejaba entrar, y Ana Bárbara me mandaba una coca cola helada, estaba yo recién operada del cerebro… yo quería irme a donde fuera, yo quería verlos, amor, ¿te acuerdas?, y tú propiciabas todo para que yo pudiera verlos. Qué duras cosas hemos vivido, peque”, externó Talina Fernández.

Con información de Milenio