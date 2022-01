Talina Fernández estrena romance a sus 77 años

Redacción

Ciudad de México.- La conductora Talina Fernández sorprendió al público al revelar que está estrenando un romace con un hombre llamado José Manuel.

La presentadora, de 77 años de edad, confesó en el programa Sale el Sol que una mujer se le acercó en el centro comercial para hacerla de cupido.

“Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena… y carrito con carrito una güera divina me dice ‘tengo un tío que quiere contigo’… [le respondí] ‘¡no me digas!, ¿y cómo se llama?’… José Manuel, ya no digo el apellido, entonces le digo ‘pues los invito a tomar un café el lunes”

Aunque la cita quedó pactada para un lunes, el enamorado le dijo que tenían que cancelarla porque se había roto una mano. Sin embargo, a Talina esto poco le importó y le sugirió verse de todos modos.

Sin brindar más detalles del hombre en cuestión, pues hasta el momento se desconoce la edad y a qué se dedica, la presentadora finalizó el tema confesando estar complacida con su nuevo romance.

“Pero no nos paró la boca… así, ahora es el don José con el que vi una puesta de sol en el Hotel Flamingos (de Acapulco)”.

Esta no es la primera vez que Fernández provoca revuelo con sus declaraciones de romance, pues hace tiempo sorprendió al destapar la relación íntima que sostuvo en su momento con el cantante Julio Iglesias.