Tala de mezquites: ecocidio al poniente de la ciudad

Jorge Arturo Ferreira Garnica

Hay ocasiones en las que la cólera nos trastorna de tal manera que perdemos el sentido de la realidad. Algo así me sucedió el domingo 7 de los corrientes, por ahí de las siete y treinta de la tarde-noche, cuando acompañaba a mi hijo Alejandro a un predio que está ubicado a un costado del edificio “inteligente” propiedad del exgobernador Luis Armando Reynoso, a que sus perros, que son tres, corrieran un rato; aclaro que mi vástago siempre levanta la heces de sus cachorros y las deposita en el contenedor más cercano. Pues, bien, esa zona citadina es una de las pocas que quedan dentro de la mancha urbana que conservan pequeñas islas de vegetación “sui generis”, pues están pobladas por árboles de Mezquite, que van desde los dos o tres años de edad hasta cien o más.

Antes de continuar debo confesar que el Mezquite, así con mayúscula, es mi árbol predilecto por diversas razones, quizá la más significativa sea la de ser nativo y emblemático de toda esta zona y otras más de la República y allende sus fronteras hacía el norte; pero también, por algo que más adelante les habré de narrar y que me dejó un huella indeleble, que ha marcado toda mi vida. Tan es así, que siempre he usado tierra para las macetas que sea sólo de Mezquite y Huizache, lo cual me produce múltiples germinaciones de ambas especies, las que cuido hasta por dos o tres años, y luego las regalo a mis amigos o familiares que tengan donde trasplantarlos, e incluso aquí en el fraccionamiento donde ahora vivo, los he trasplantado en el camellón y área de juegos, y periódicamente les doy sus respectivos riegos, y podo las ramas inferiores para que su crecimiento se más rápido y vertical.

Donde existen bosques de Mezquite seguramente abunda el agua, si no en la superficie sí en el subsuelo, y aunque no es una regla general, pues también subsiste sin el vital líquido, con toda seguridad que la hay relativamente cerca o él la busca donde esté, veamos por qué:

Sé, porque de niño fui testigo de cómo los rancheros de mi pueblo, que le tenían un gran respeto a los árboles y en especial al Mezquite, no los talaban sí estos se interponían en sus tierras de cultivo o bien donde pretendían rescatar algunas para tal fin. Lo que hacían los señores, “iletrados” en su mayoría, era poner una cuadrilla de peones a escarbar en torno al árbol que les impedía concretar sus planes de expansión de tierra cultivable, hasta llegar a las raíces, las que una vez localizadas, identificaban de entre todas, a la raíz madre o “el colmillo” como solían decirle, ya que la punta de esta raíz tiene esa forma; forma que la naturaleza le proporcionó para penetrar tierra y tepetate hasta llegar al sitio donde se encuentra el agua, en virtud de que su dureza está aparejada con la de su madera.

Pues bien, esa faena podía durar varios días e incluso una o dos semanas según lo extensión que había alcanzado el “colmillo”, sé de algún colmillo que se llegó a localizar a una distancia de sesenta metros de donde florecía el árbol, ese colmillo una vez localizado se rescataba y rescata integro en toda su extensión, y entonces sí se podían cortar, si no todas las demás raíces, si algunas, y así poder retirar el árbol de ese sito y, con los tractores o tiros de mulas o bueyes lo arrastraban hasta el nuevo sitio donde se replantaría, en cuyo lugar previamente se había escarbado un gran foso acorde con las dimensiones del Mezquite a trasplantar, y cavando una zanja de la extensión del “colmillo” para colocarlo en dirección donde hubiese agua o más humedad. Es normal que los retoños tardasen en brotar un año y en ocasiones hasta dos, pero no se secaban. Ojo, toda esa operación la ejecutaban con tanto cuidado, como si fuese una persona viva.

Así era el tamaño del respeto que la gente del campo le tenía -y muchos aún le tienen- no sólo a los mezquites sino a otras especies, y en general a toda la naturaleza pues saben que dependemos de ella para vivir; pero en especial el respeto a estos árboles era toda una ceremonia, y no sólo por los años que tardan en crecer, también consideraban y consideran, la fresca sombra que proporcionan, su fruto, su madera, y su señorío, la protección que dan a los cultivos, pues generalmente los plantan en tablas cuadradas o rectangulares que dan resguardo tanto al cultivo para protegerlo del viento como a la madre tierra para que no se erosione, sin dejar de señalar que al estar bajo la fronda de un Mezquite para almorzar o comer no tiene par, y particularmente por la tarde, a la hora que mosquitos salen a picar, ahí, bajo la frescura de su manto protector, estos latosos insectos no se acercan y por ende no pican.

Ahora recuerdo, que hace cinco o seis lustros fui al aeropuerto por la senadora Guadalupe Gómez Maganda, a petición del presidente del CDE del PRI, el médico, Francisco Sotomayor Villalpando, que había sido líder del SNTSS., es decir del IMSS donde yo laboré gran parte de mi vida, de tal suerte que accedí con gusto por el aprecio que le tenía al amigo. Aclaro que nunca he sido priista ni lo seré. La mayoría de mis amigos los son, como lo era el doctor Sotomayor. Ya de regreso de la terminal área, supe que a la senadora había que llevarla a Zacatecas en donde se celebraría una reunión de legisladoras de todos los partidos. Camino a Zacateca entre Pabellón y Rincón de Romos, la legisladora me preguntó: ¿qué árbol es ese que he venido viendo por el camino, y me señaló un Mezquite? Aminoré la marcha y tomé un camino de brecha hasta llegar a uno de tantos mezquites que hay esparcidos por todo el camino. Eran como las cuatro o cinco de una tarde clásica de cálido verano. Calor agobiante y sin nubes en el cielo. Entonces le dije: -venga, párese aquí debajo para que sienta la frescura de esta sombra que no se compara con ninguna otra- lo cual hizo, y confirmó mi dicho. Le expliqué lo poco que sabía y sé sobre el Mezquite y quedó maravillada, pues también le corté una vaina y se la di a probar. Estaba asombrada de la frescura de la sombra de su fronda que a pesar de lo diminuto de sus hojas y lo separado de las mismas, razón por la que dejan traspasar la luz del sol, pero de alguna manera detiene el calor; me hizo un comentario de sus espinas y que sí estas lo hacían pertenecer a la familia de las cactáceas, lo cual no supe responder. En fin, que me sentí satisfecho, contento, halagado y agradecido de que una extraña, nativa de una región donde la vegetación es pródiga -pues ella es de allá del sureste- se haya, primero, interesado en saber sobre este bello árbol, y segundo, haberse bajado a petición mía a sentir su fresca sombra.

Pero volvamos a lo que sucedió esa tarde de domingo. Decía que esa zona es de las pocas que aún conservan pequeñas familias de mezquites, y son esos árboles los que le dan el toque atractivo que los aparta de ser un simple terreno llanero o baldío.

Cuál sería mi sorpresa, al percatarme de que habían arrancado de cuajo entre seis y ocho mezquites de diversas edades, entre los que había unos de cien o más años. Era evidente que para arrancarlos así desde la raíz, sin el colmillo, claro está, debieron utilizar un bulldozer, amén de que gran parte del ramaje estaba muy bien cortado con sierra y en grupos bien acomodados, ya listo para llevárselos como leña. Los troncos unos estaban intactos y otros ya habían sido cortados más o menos por mitad, lo cual indica que la tala estuvo bien planeada, y con toda seguridad por el dueño del predio, pues una vez sin árboles de por medio, estaría listo para construir y ganar muy buen dinero.

Algo que llamó mi atención fue que los grupos de árboles estaban rodeados por una cinta plástica amarilla, lo que me sugirió que ya habían sido intervenidos por PROESPA o SEMARNAT.

El viernes 12 del mes en curso me enteré de que sí hubo detenidos en este brutal ecocidio, lo cual celebro; pero ahora lo importante es saber qué curso siguieron esas detenciones y cuál fue la sanción paro los criminales. Desconozco a cuánto haciende una multa por talar un Mezquite, se de oídas que ronda entre los 300 o 400 mil pesos, lo cual me parece poco, pues he visto Mezquites talados dentro de la ciudad cuya edad debió ser de tres o cuatrocientos años de edad e ignoro si hubo detenidos o multas, pero cobrar mil pesos por cada año de vida de un mezquite me parece un chiste de mal gusto, y que además ninguna suma que se aplique habrá de revivir a un Mezquita una vez que lo han talado. Me parece que la sanción para quien tale un mezquite debe ir, además de una multa más elevada, y de privación de la libertad por algunos añitos, acompañada por la expropiación del terreno, y veremos si alguien más se atreve a talar este maravilloso árbol que debería engalanar nuestro escudo de armas del Estado, y no un racimo de uvas como el que luce aún, que en primer lugar no son nativas de esta región ni de México, y en segundo porque la vid y la industria vitivinícola desde hace décadas dejaron de ser una de las fuentes más importantes de riqueza de nuestra entidad.

Y para finalizar les recordaré algo que leí en algún libro de historia de un autor local, que no recuerdo cuál de los pocos de ellos fue, y que decía más o menos lo siguiente, cuando los españoles arribaron a este valle, y lo que uno de ellos dejó escrito en una de sus crónicas: “llegamos a un gran valle poblado por un denso bosque de Mezquites”… Me pregunto si eso no es suficiente para incluirlo en nuestro escudo de armas, en lugar del racimo de uvas, pero también para velar por su vida y su reproducción y de paso plantarlo en parques y jardines junto con el Huizache que es su primo hermano, y que ambos una vez que han prendido no requieren mayores cuidados para su desarrollo.