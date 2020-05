Tachi-s de plano no entregará utilidades, habrá bonos pero solo a personal con antigüedad y con más asistencias

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Continúa la inconformidad entre trabajadores de la industria automotriz, algunos por lo bajo en que recibieron sus utilidades y otros de plano como la empresa Tachi-s dedicada a la fabricación de asientos automotrices, que de plano se declaran sin recursos la generación de las mismas.

Desde este fin de semana, trabajadores inconformes comenzaron a circular un comunicado interno donde se les informa a las condiciones económicas en el ejercicio fiscal 2019 no hubo utilidad alguna en la empresa.

No obstante se puntualizó que para solidarizarse con el personal se entregará un bono, mismo que no será obligatorio, sino como un premio para el esfuerzo del trabajador.

Y es que el mismo, no será parejo donde según el comunicado de,la empresa se tomará en base la antigüedad y asistencia.