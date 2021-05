Tacha Báez a AMLO de delincuente electoral

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Gustavo Báez Leos, líder estatal del Partido Acción Nacional, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de involucrarse de manera abierta en el proceso electoral de cara a la renovación de la Cámara Federal de Diputados.

“Tenemos un delincuente confeso electoralmente como presidente y nos preocupa. Vemos la desesperación del presidente que su partido no va bien y empiezan a ejercer presión en los estados donde no va bien y no dudamos que estén cerca de Aguascalientes donde el triunfo será apabullante. El señor no cumple sus promesas y vemos que es capaz de todo”, manifestó el también diputado local.

En conferencia de medios acompañado de aspirantes locales, Báez Leos mencionó que los tres distritos federales que corresponden a Aguascalientes serán ganados por Acción Nacional, y de paso pronosticó que Morena perderá la mayoría absoluta en el siguiente Poder Legislativo.

“La lucha será distinta a partir de la siguiente Legislatura, porque el escenario será muy diferente y hoy los últimos resultados que tenemos en números Morena ya no tendrá esa mayoría sin debate, tendremos una cámara abierta al diálogo y propositiva”, consideró.

Acción Nacional ganó dos distritos electorales en los comicios federales de 2018, perdiendo en aquellos comicios el segundo distrito que mantenía desde las votaciones del 2000.