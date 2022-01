Sylvia Pasquel revela cómo fue que Alejandra Guzmán confrontó a Adela Micha

Redacción

Ciudad de México.- A un mes de la hospitalización y recuperación de la actriz Silvia Pinal, su hija Sylvia Pasquel reveló todo lo que Alejandra Guzmán le dijo a Adela Micha tras los comentarios que hizo sobre la salud de su mamá.

En entrevista con el programa “Todo para la mujer”, la hija de la diva del cine mexicano recordó que Alejandra le mentó la madre a la presentadora de televisión tras sus desafortunados comentarios.

“(Adela Micha) fue muy hábil. Primero habló con Alejandra y después salió el video; mi hermana le habló para ponerla en su lugar. Le dijo lo que le tenía que decir”, dijo segura.

Explicó que después de la pelea con Alejandra Guzmán, Micha le llamó para pedirle una entrevista, aunque Sylvia aseguró que aceptó sin saber todo lo que había pasado.

Al término de la charla, Adela aprovechó para pedirle una disculpa a Sylvia, pese a que ella no sabía absolutamente nada del escándalo.

“Después de que me entrevista, me manda un mensaje y me dice ‘Oye, es que hubo un malentendido de un comentario que yo hice y ya me habló La Guzmán y me la recordó, y me la rementó, pero quiero decirte que es un malentendido'”.

A eso, Sylvia Pasquel respondió que: “Si te habló para mentártela, es por algo”.

Al final, la también actriz se enteró de toda la polémica alrededor de Adela Micha y su familia, y tampoco dudó en reclamarle por sus palabras.

“Le dije: ‘¡Qué poca tienes!. Eso no se hace. Con razón mi hermana te habló muy justificadamente para rementártela’. Ya te la mentaron, ¿para qué quieres que te la mente otra vez?”, remató.

Con información de Las Estrellas