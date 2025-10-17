“Sutema es un sindicato charro”, acusa Fedesa

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Para Francisco Araiza Méndez, secretario de la Federación de Trabajadores del Estado de Aguascalientes (Fedesa), persiste el charrismo sindical en la entidad, señalando de manera concreta al Sindicato Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes (Sutema)

“En Sutema nunca se preocuparon por tener contrato colectivo, hasta ahora que resultó en el radar, o por qué no se pelea. Por qué Siutema no deja de ser un sindicato charro y eso lo digo abiertamente. Parece que no les gusta que digamos esto o que las prestaciones están mal”, aseveró en entrevista.

– ¿Hay riesgo de que siga ese charrismo que mencionas en Sutema?

– Mientras no se independice o no haya reformas laborales actuales.

En ese sentido, Araiza Méndez subrayó que las malas prácticas dentro del sindicato de los burócratas vienen de tiempo atrás, Aunque dijo que se le brindará apoyo como representación gremial.

“Esto es de mucho tiempo atrás. Yo vuelvo a culpar al Sutema de muchos años y no precisamente de esta gestión. Sutema se debe inclinar por nuevas reformas”, destacó.