Suspensión de revocación de mandato no elimina el ejercicio, ni detiene firmas: INE

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) Ignacio Ruelas Olvera, aclaró que el ejercicio de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador solo está suspendido, negando que se haya cancelado como lo quieren hacer ver algunos actores políticos, entre estos seguidores de Morena.

A su vez el funcionario federal expuso que la recolección de firmas sigue su curso y no se cancela en donde en Aguascalientes se han recibido alrededor y de 2 mil firmas de distintos actores, teniendo hasta el próximo 25 de diciembre para reunir el 3% del padrón electoral.

“Las firmas tienen que seguirse acumulando y al llegar al 3% automáticamente se detona la revocación del mandato, pero el tema es que el instituto no tiene recursos y la Suprema Corte dijo que en cuanto se tengan las firmas que sean superiores al 3% en ese momento ellos entran al quite para garantizar que está a fondo la controversia constitucional Lara fondearse recursos al instituto y pueda realizar el ejercicio, entonces insisto que no se cancela”, recalcó.

Ruelas Olvera fue insistente en apuntar que no tienen recursos para un ejercicio que costará alrededor de 3,800 millones cuya ley establece que debe ser un ejercicio similar a la de unas elecciones ordinarias.