Suspenderán clases presenciales en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), recula y anuncia que se suspenderán las clases presenciales que partir del próximo lunes.

El director del IEA Ulises Reyes Esparza, confirmó la noticia durante su participación en el programa de radio Buenos Días Gobernador.

El funcionario estatal aseveró que este escenario ya estaba previsto en el decreto que se emitirá el próximo lunes encaminado a evitar la propagación de contagios por covid, negando que se trate de presiones por parte de los maestros.

“A partir del lunes se tendrá que preparar el terreno, dar aviso a los padres de familia, organizar guardias para que no se de el robo o vandalismo en los planteles y para que cuando regresemos estén en las mejores condiciones y no haya pretextos para no retornar”, concluyó.