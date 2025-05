Suspenden venta de pipas con agua en Pabellón de Arteaga

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- Ante la baja de presión en la red hidráulica, el Ayuntamiento suspendió la venta de pipas privadas de agua desde hace un mes, confirmó Lizandro Rosales García, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Pabellón de Arteaga (CAPAPA).

“Una decisión fue el ya no vender pipas privadas en época de estiaje porque estábamos vendiendo pipas y cargaban aquí en el pozo de Jardines de Pabellón y estaba recibiendo ciertas quejas de falta de presión de parte de la gente”, explicó el funcionario.

Cada pipa cargada extraía entre 10 mil y 20 mil litros del tanque elevado, lo que ocasionaba que disminuyera el nivel del pozo y se redujera la presión en las líneas de distribución.

“Cada pipa de 10 mil o 20 mil litros hacían que el tanque me bajara y eso hacía que hubiese menos presión en las tuberías y ya tengo alrededor de un mes en que no vendo pipas privadas y sí me ha ayudado bastante, al menos las quejas han bajado un poquitito”, detalló.

Rosales destacó una reducción significativa en el consumo de energía eléctrica del pozo, ya que al evitarse la extracción para pipas privadas, el sistema automatizado dejó de activarse con tanta frecuencia.

“La luz también me ayudó mucho, porque como tiene electronivel, al momento que el tanque elevado se vaciaba, el pozo prendía; pues eso hacía que consumiera mayor electricidad y ya al ahorrarme 100 mil litros por semana que ya no los vendo, todo eso me beneficia en que la gente tenga mayor presión”, aseguró.Si bien reconoció que con la medida dejó de percibir ingresos, dijo que la reducción en el gasto de energía compensó esa pérdida. La medida, aclaró, es temporal y será evaluada según evolucione el estiaje.