Suspenden de “Hoy” a Arturo Macías tras acusaciones de abuso sexual de Laura Pons

Redacción

Ciudad de México.- Luego de que la actriz Laura Pons denunció al locutor Arturo Macías por abuso sexual, el programa “Hoy” decidió suspender a quien es la voz oficial del matutino.

En un comunicado difundido en redes sociales, Televisa dio a conocer las medidas tomadas tras la acusación de la actriz.

El locutor se ha defendido de los señalamientos en su cuenta de Instagram, donde ha asegurado que respeta a las mujeres en todo momento y que pronto dará una postura legal sobre el caso.

Durante una entrevista para Ventaneando, Laura Pons reveló que fue víctima del también conductor cuando ella tenía 17 años, hecho por el que planea poner una denuncia ante la FGR.

A decir de Pons, ella aceptó salir con Arturo Macías en una ocasión, cuando él le aseguró que irían al cine y a comer. Sin embargo, fueron a un motel, pese a que ella era menor de edad, donde se llevó a cabo la agresión sexual.

“Como dicen por ahí, nada es gratis en esta vida. Me dijo ‘vamos a comer y al cine como amigos a pasar un rato’, yo dije ‘está bien’. Mis papás, me pregunto yo, cómo me dejaron ir con él. Tenía 17 años, era menor de edad. Dentro de su auto me dijo ‘mejor vamos a otro lado a pasarla bien”, contó la actriz.

Con información de Reporte Índigo