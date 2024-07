Suspenden cuentas a quienes no recogieron sus tarjetas de apoyos del Bienestar 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Quedaron suspendidas las cuentas de quienes no han recogido sus tarjetas de pensiones del Banco del Bienestar.

La encargada de despacho de la delegación de los Programas del Bienestar, Silvia Licón Dávila, indicó que se les estuvo llamando por más de un año y medio y hubo quienes no acudieron por sus plásticos por distintos motivos.

“Hay quienes no han recogido la tarjeta, no tengo el número exacto porque el número se viene moviendo, pero a quien no la recogió informales que ya cayeron en suspensión”.

Refirió que a estas personas si quisieran recuperar sus tarjetas ya no les será posible porque ya no tienen validez y si quieren nuevamente tener el pago de su pensión que es de por vida, tendrán que realizar de nuevo el trámite.

“A quienes no la han recogido tendrá que volver a realizar el trámite desde cero si es que quieren recuperar su pensión”, recalcó la funcionaria federal.

Para concluir Licón Dávila informó que las tarjetas del bienestar van a ser solo aceptadas en los Bancos del Bienestar.

“Nos informa desde nivel central que a partir de ahora las tarjetas del bienestar solo podrán tener validez en los Bancos del Bienestar para que tomen sus previsiones”, recomendó.