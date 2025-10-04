Susana Zabaleta destroza a Nodal y Ángela Aguilar

Redacción

Ciudad de México.-En medio de las controversias que rodean la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, la reconocida soprano Susana Zabaleta se convirtió en tendencia al pronunciarse con contundencia sobre el tema.

Durante una entrevista con María Julia Lafuente, la actriz no solo reflexionó sobre el tratamiento mediático que enfrentan las mujeres en el espectáculo, sino que también lanzó duras palabras dirigidas a Christian Nodal.

La polémica de Susana Zabaleta por relación con Ricardo Pérez

La conversación inició cuando Susana Zabaleta abordó las críticas que ha recibido por su relación con Ricardo Pérez, integrante del popular pódcast La Cotorrisa. La intérprete relató cómo una parodia hecha por su pareja en YouTube generó una ola de comentarios y titulares enfocados más en ella que en el propio comediante, algo que considera una muestra evidente de misoginia mediática.

Cuando una mujer se involucra sentimentalmente con alguien del medio, los reflectores siempre se enfocan en ella. Es a la mujer a la que se le exige dar explicaciones, a la que se juzga más duro, expresó la artista con visible molestia.

El dardo directo a Nodal y Ángela Aguilar

Durante la charla, Susana Zabaleta aprovechó para hacer una comparación con el escándalo amoroso entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes oficializaron su relación en 2024 tras un mediático rompimiento del cantante con Cazzu, madre de su hija.

Sin rodeos, Susana Zabaleta lanzó una de las frases más virales de la entrevista, con la que dejó clara su postura sobre el doble rasero de los medios y del público:

Yo sé que Angelita no hizo lo correcto, pero el culpable es Nodal. O sea, el guilo, cochino, pit* flojo es Nodal. El que traicionó a su mujer es él. Pero siempre tendemos a abuchear y a decir que la mujer es la que tiene la culpa, sentenció.

Sus declaraciones desataron una avalancha de reacciones en redes sociales. Mientras algunos internautas aplaudieron el valor y la franqueza de Susana Zabaleta, otros consideraron sus palabras excesivas o impropias. Sin embargo, la discusión volvió a poner sobre la mesa un tema recurrente en la industria: la diferencia de trato entre hombres y mujeres cuando se desata una polémica sentimental.

Susana Zabaleta: “El problema es cómo narramos las historias”

Fiel a su estilo directo, Susana Zabaleta insistió en que la prensa debe replantear la manera en que aborda las relaciones de pareja, sobre todo cuando se trata de figuras femeninas de la música o la televisión.

La prensa y la gente tienden a señalar a la mujer primero. Nos falta equilibrio y empatía. No podemos seguir cargando con culpas que no nos corresponden solo por ser mujeres, comentó la protagonista de Fuego en la sangre.

La artista también aseguró que su comentario no busca “defender lo indefendible”, sino cuestionar los juicios de valor que se repiten en los medios y en la opinión pública. “Yo solo quiero que seamos más justos. Si hay errores, que se midan por igual”, enfatizó.

Tras difundirse la entrevista, usuarios de X (antes Twitter) y TikTok compartieron fragmentos del video con opiniones opuestas. Algunos calificaron a Susana Zabaleta como “una voz valiente del feminismo en el espectáculo”, mientras que otros consideraron que su comentario fue “innecesariamente ofensivo”.

Como suele suceder con Susana Zabaleta, su franqueza volvió a dividir opiniones, pero también consolidó su reputación como una de las artistas más auténticas y sin filtros del entretenimiento.

Con información de Excélsior