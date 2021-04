Susan Rodríguez y Luis Berdeja buscan llegar a la Cámara de Diputados por el PRD

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) arrancó la campaña por los Distritos II y III Federales, abanderados por Luis Berdeja y Susan Rodríguez, perfiles ciudadanos con larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y de la diversidad sexual.

Susan Rodríguez es la primera mujer trans que busca un cargo de elección popular en Aguascalientes, es activista de Derechos Humanos desde 2010; educadora de salud sexual y reproductiva; coordinadora estatal de la Red Mexicana de Mujeres Trans A.C. y fundadora de la Red Hidrocálida de Personas Trans y de la Diversidad Sexual, en las cuales ofrece asesoría psicológica, médica y legal, así como acompañamiento a víctimas de violencia intrafamiliar. A lo largo de su trayectoria ha participado en incidencia política en varios estados de la República en temas de Derechos Humanos de la población LGBTTTIQ. Es estilista con negocio propio y actualmente estudiante de la carrera de Derecho en el Tecnológico Universitario de Aguascalientes.

“Nuestra población ha sido discriminada e invisibilizada, nosotras y nosotros estamos orgullosos de existir, por eso busco el Distrito III para seguir fomentando la elaboración de políticas públicas en pro de los derechos de la población Trans, de mujeres, adultos mayores, niños y personas con discapacidad”, destacó la candidata al tiempo de agradecer al PRD por ser el único partido congruente con sus ideales al abrirle las puertas a población LGBTTTIQ sin minimizar sus capacidades y experiencias.

Luis Berdeja es activista por los derechos humanos de la Comunidad LGBTTTIQ por más de 15 años, graduado como licenciado en sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ha trabajado con asociaciones civiles en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos. Ha sido coordinador de agrupaciones estudiantiles, docente en universidades públicas y privadas del país, conferencista de temas de derechos humanos a nivel nacional e internacional, y capacitador de elementos y agrupaciones policiacas del país en materia de proximidad social, prevención del delito y derechos humanos. Ha trabajado con jóvenes, niñas, niños y adolescentes en la prevención del delito.

“Como hombre gay en Aguascalientes he sido discriminado muchas veces, pero es importante que más allá de nuestra identidad y orientación sexual nos tomen en cuenta como personas, ni más ni menos que otras y otros. Yo he buscado siempre mejorar las políticas públicas e integrar la perspectiva de los derechos humanos en la vida política porque necesitamos leyes y gobiernos más sensibilizados para poder tener una sociedad más justa y respetuosa”, subrayó el candidato al Distrito II agradeciendo la oportunidad que le brinda el PRD y la Comunidad LGBTTTIQ, para demostrar que Aguascalientes no necesita el conservadurismo sino la progresividad de los derechos.

El dirigente estatal del PRD, Iván Sánchez Nájera, destacó su gran trayectoria como activistas por los derechos humanos, que son la base principal del PRD y que se han defendido por décadas. “En el PRD no le tenemos miedo a las campañas diferentes, la diversidad sexual existe y es algo normal en una sociedad, tanto Luis Berdeja como Susan Rodríguez son personas muy humanas que luchan por tener una sociedad mejor y más respetuosa, abanderan la ideología perredista y las necesidades más sentidas de la población. Porque estamos orgullosos de existir y persistir”, concluyó el líder del sol azteca.

Durante 60 días recorrerán sus territorios presentando propuestas progresistas como el derecho a la eutanasia legal, matrimonio igualitario en todo el país, reasignación sexo genérica así como la hormonización gratuita para identidades trans, estrategia nacional por la salud sexual integral, salud mental de calidad con perspectiva de género y Derechos Humanos, programas para la población adulta mayor y personas con discapacidad, reformas para el bienestar animal y protección al medio ambiente.

Como actividad de arranque se concluyeron los trabajos de mantenimiento y riego en el Pulmón de Mezquites creado en 2019 al sur de la ciudad, junto a un plantón de mezquites nuevos.