Surgen nuevos detalles sobre el estado de salud de Carmelita Salinas

Redacción

Ciudad de México.- El pasado 11 de noviembre se dio a conocer que Carmen Salinas había sido hospitalizada de emergencia por un supuesto derrame cerebral. Ahora, surgieron nuevos detalles sobre su estado de salud.

De acuerdo con el periodista Sebastián Respendiz, del programa “Hoy”, la actriz no habría sufrido de un derrame, sino de una hemorragia cerebral, que sería aún más complicado y complejo.

Anoche pude platicar con la nieta de Carmelita y me dio una información que no teníamos hasta el momento. A Carmen Salinas no le dio un derrame cerebral como teníamos entendido, lo que sufrió fue una hemorragia cerebral que es lo que complica un poco más el panorama debido a que clínicamente el derrame es un poco más controlable que la hemorragia. El ejemplo que me ponía su nieta era que, por ejemplo, cuando se te cae el teléfono al agua, lo levantas y aunque lo logras prender, ya no va a funcionar”.

Comentó que aunque Salinas ha mostrado ligeros movimientos en pies y manos, no significa que esté despertando del coma en el que cayó, ya que solo son reflejos involuntarios del cuerpo.

El reportero detalló que los médicos no han realizado ningún procedimiento para despertarla del coma, ya que la hemorragia se encuentra en una zona muy delicada del cerebro.

Con información de Univisión