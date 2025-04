Supuesto ex de Bisogno iría por su herencia

Redacción

Aguascalientes, Ags..En medio del escándalo de la separación de la familia y un presunto pleito por la herencia de Daniel Bisogno, un supuesto exnovio dio declaraciones a Javier Ceriani acerca del fallecido conductor. Hace poco, Alex B confirmó que el conductor murió intestado. Además compartió que la exesposa de su hermano, Cristina Riva Palacio, habría iniciado un juicio por la herencia del presentador de ‘Ventaneando’.

Recientemente uno de los amigos del ‘Muñeco’, Charly Moreno, quien supuestamente habría sido su novio, supuestamente se quedó con el departamento del conductor luego de que él se lo cediera. El joven sigue viviendo en la propiedad hasta el momento.

Alfredo Alcántara, un presunto exnovio del conductor, dio una entrevista a Javier Ceriani e hizo revelaciones explosivas. Según Alcántara, Daniel tendría autos a nombre de otras personas, como un Audi A7 a nombre de su exesposa Cristina Riva Palacio y eso, supuestamente lo hacía para evadir impuestos.

”Él (Daniel) comentaba que era para evadir impuestos. Tenía como tres o cuatro carros. Tenía uno a nombre de Cristina, otro a nombre de su papá, me parece’’.

Alfredo Alcántara, supuesto exnovio de Daniel Bisogno

Alcántara también reveló que supuestamente habría disputa por propiedades como un terreno del exconductor de Ventaneando:

”Me acuerdo que me platicó que estaba como en un proceso, porque como que subdividieron un terreno ahí en el Pedregal. Entonces (en esa casa) era un terreno muy grande, y el terreno era como parte de otro terreno a un lado. Entonces, estaba como en proceso de… Había pelea ahí”, señalaría Alfredo Alcántara.

Además, otros supuestos exnovios y amigos del conductor lo traicionaban porque presuntamente contactaban a Alcántara para relacionarse con él pese tener cercanía con Daniel, y además le hablaban mal de

Bisogno, según afirmó. Esto sería parte del pleito por la herencia de Daniel Bisogno.

Javier Ceriani también habló con Alcántara de la situación del joven quien se supone que sería el novio de Daniel, Charly, el cual presuntamente ocupa un departamento en Zona Rosa que es propiedad de Bisogno. Charly tendría que enfrentarse ahora a Cristiana Riva Palacio, quien al ser la madre de la hija y única heredera de Bisogno, pelearía por el departamento.

Por otro lado, Gabo Cuevas, integrante del programa de espectáculos ‘Dulce y picosito, aseguró que Charly no buscaría pelear por ningún beneficio económico, pero sí apoyaría a Alex B e Ivette Bisogno, hermanos de Daniel, en la resolución y esclarecimiento de la herencia:

“Él (Charly) está apoyando a Álex y a su hermana… Es completamente falso que quiere una pensión. Tenían como un año y medio juntos. Él estuvo por amor… Él se ha mantenido callado. Es una persona que trabaja, que estudia en la universidad y que paga sus cosas”.

Hace unos días, el exconductor de ‘Al extremo’ emitió un comunicado en el que daba a conocer que hubo una ruptura con la exesposa de Daniel Bisogno:

“Con todo extrañamiento, queremos comentar que Cristina, la madre de (mi sobrina), ha cortado toda comunicación con nosotros desde hace algunas semanas. Todo comenzó cuando llevé a mi papá para visitar las cenizas de Daniel y nos encontramos con que cambió las llaves de las chapas de su casa. A la fecha, no sabemos dónde están las cenizas ni dónde podemos visitarlas; sobra decir que mi padre está profundamente triste”.

De igual manera, Alex B aseguró que su familia no pelearía por la herencia de Bisogno, sino que tan sólo buscará cumplir con la última voluntad de su hermano, la cual es que su hija sea la única beneficiaria de los bienes:

“La familia Aguilar Bisogno no está peleando ninguna herencia que le corresponde a (mi sobrina). Para nosotros, lo más importante es su bienestar y así será siempre. Les rogamos al público y a la prensa que no permitan que unos cuantos mientan, tratando de buscar antagonistas o escándalos que no existen”.