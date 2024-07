Suprema Corte de EUA otorga inmunidad a ex presidentes 

Redacción

La Suprema Corte de Estados Unidos falló que los ex presidentes tienen inmunidad por delitos graves si estos son cometidos como actos oficiales.

Esta resolución representa una significativa victoria para el ex presidente Donald Trump en su esfuerzo por evitar ser enjuiciado por delitos graves, incluyendo el intento de descarrilar el proceso electoral.

La decisión fue aprobada por los seis jueces conservadores y rechazada por los tres moderados del tribunal. Esta votación asegura casi con certeza que el caso del Departamento de Justicia contra Trump por intentar descarrilar los resultados de la última elección presidencial será postergado hasta después de las elecciones, un objetivo clave para el ex presidente.

El fallo no otorga inmunidad total a las acciones de Trump mientras era presidente, solo a aquellas consideradas como actos oficiales. La Corte estableció que Trump y otros gobernantes gozan de inmunidad absoluta por actos cometidos bajo la autoridad constitucional del mandatario, pero no por actos no oficiales. Ahora, serán los tribunales inferiores los que deberán definir cuáles son considerados actos oficiales.